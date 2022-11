Confermato lo sciopero nazionale: a rischio treni e mezzi Atm (metro, tram e bus) a Milano

È stato confermato lo sciopero nazionale dei trasporti per venerdì 11 novembre 2022. A Milano sono a rischio i mezzi Atm (metro, bus e tram), gli autobus Autoguidovie e alcuni treni regionali. Gli orari della protesta cambieranno a seconda della città ma all'ombra della Madonnina avrà una durata di 4 ore. Lo sciopero è stato proclamato dalla sigla sindacale Usb lavoro privato. All'iniziativa ha aderito anche l'organizzazione Usb lavoro privato Lombardia.

Le ragioni della protesta sono molteplici. I lavoratori incrociano le braccia perché si sia "la cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi e energia, congelamento e calmiere dei prezzi di beni primari e combustibili". Per il "blocco delle spese militari e dell’invio di armi in Ucraina, nonché investimenti economici per tutti i servizi pubblici essenziali".

Tra le cause dello sciopero anche temi più specifici come "il superamento dei penalizzanti salari d’ingresso garantendo l’applicazione contrattuale di primo e secondo livello ai neo assunti" o "la necessità di modificare il criterio che vede bruciare soldi pubblici attraverso appalti e subappalti ad aziende che offrono servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato".

E ancora "la sicurezza dei lavoratori e del servizio, introduzione del reato di omicidio sul lavoro; il salario minimo a 10 euro l’ora contro la pratica dei contratti atipici e precariato; il libero esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali; una legge sulla rappresentanza che superi il monopolio costruito sulle complicità tra le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali di categoria".

Gli orari dei mezzi Atm per lo sciopero dell'11 novembre

Con un comunicato l'Azienda trasporti milanesi ha informato i viaggiatore della possibile interruzione del servizio per via della protesta. Metropolitane, tram, bus e filobus potrebbero risentire dello sciopero tra le 8.45 e le 12.45. I mezzi sono garantiti per tutto il resto della giornata.

Le fasce di garanzia per i bus di Autoguidovie

La manifestazione coinvolgerà tutte le linee e i servizi di Autoguidovie nei bacini di Milano, Pavia, Cremona e Monza Brianza. La stessa società con una nota ha comunicato che saranno garantite le corse in partenza dai capolinea e indicate negli orari pubblicati: da inizio servizio alle ore 17.59 e dalle 22 a fine servizio. Pertanto, potrebbero non essere garantite tutte le corse in partenza nella fascia oraria dalle 18 alle 21.59.

Lo sciopero coinvolgerà alcuni treni Trenord

La protesta, come dicevamo, avrà ripercussioni anche sui treni, con possibili ritardi e cancellazioni. L'agitazione, in programma dalle 9 alle 13, interessa infatti anche il personale dell'infrastruttura di Ferrovienord (ma non quello di Trenord). Per questo potranno essere interessati i treni delle linee che circolano esclusivamente sulla rete Ferrovienord, ovvero i collegamenti regionali e suburbani che raggiungono Milano Bovisa e Milano Cadorna, da e per Saronno (S3), Canzo/Asso, Novara Nord, Como Lago, Varese/Laveno, Camnago L. (S4), oltre alla linea Brescia-Iseo Edolo.

Ci saranno conseguenze anche sulle corse in circolazione sulle linee 'miste' che transitano su entrambe le reti, Ferrovienord e Rfi, cioè i collegamenti S1 Saronno-Milano Passante-Lodi, S2 Mariano Comense/Seveso-Milano Rogoredo, S9 Saronno-Seregno-Albairate, S13 Milano Bovisa-Pavia.

Saranno coinvolti anche i servizi aeroportuali Malpensa Express su Milano Cadorna e Milano Centrale e S50 Malpensa Aeroporto-Bellinzona. Per garantire il collegamento con l’aeroporto di Malpensa, saranno predisposti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, per eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto T1 (da via Paleocapa, 1) e tra Busto Fs e Malpensa Aeroporto T1.

Sulle linee su rete Ferrovienord saranno effettuati fino a fine corsa i treni con partenza dalla stazione di origine entro le ore 9, indipendentemente dall’orario di arrivo alla destinazione finale. Sulle linee 'miste', i treni che hanno origine su rete Rfi circoleranno fine a fine corsa se partono entro le ore 9 dalle stazioni di cambio rete di Milano Bovisa e Seregno. Le informazioni sulla circolazione saranno disponibili sulle pagine di ogni linea della App e del sito Trenord.