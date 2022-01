Domani sciopero dei mezzi a Milano: tutti gli orari di metro Atm e treni

Sciopero dei mezzi in arrivo a Milano. Domani, 14 gennaio, rischia di trasformarsi in un venerdì nero per la città della Madonnina, con i trasporti che dovranno fare i conti con un'agitazione nazionale indetta dalle sigle Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl, impegnate nei tavoli per il rinnovo del contratto collettivo.

Nel capoluogo lombardo potranno incrociare le braccia i dipendenti di Atm - l'azienda che gestisce la circolazione di metro, autobus e tram - e di Ferrovienord, la società che cura l'infrastruttura ferroviaria regionale, con potenziali blocchi ai convogli.

Gli orari dello sciopero Atm a Milano

Lo sciopero Atm, stando a quanto comunicato da Foro Bonaparte, inizierà alle 8.45 e terminerà alle 12.45. Sono quindi garantiti metropolitane, autobus e tram prima e dopo la finestra oraria interessata dall'agitazione, che arriva in un giorno in cui tutti i mezzi sono già ridotti a causa dell'emergenza covid.

E ancora, ha segnalato Atm: "Potranno avere ritardi o essere cancellate le corse delle linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 Agi e smart bus in partenza nella fascia oraria compresa tra le 18 e le 22. Sono garantite le corse in partenza dai capolinea dall’inizio del servizio alle 18".

Gli orari dello sciopero dei treni

A rischio anche i treni. "Si avvisa che dalle ore 09:01 alle ore 13:01 di venerdì 14 gennaio è previsto uno sciopero al quale potrebbe aderire esclusivamente il personale del gestore dell’infrastruttura ferroviaria e potrà generare ripercussioni sul servizio offerto da Trenord", ha fatto sapere l'azienda, che - proprio come Atm - ha già tagliato le corse, anche cancellando i convogli notturni, a causa dell'alto numero di lavoratori positivi.



"Saranno interessati i treni regionali e suburbani circolanti su rete Ferrovienord", ha chiarito Trenord. Quidni potenziali disagi su: Milano Cadorna - Canzo/Asso, Como Lago/Novara Nord/Laveno/Varese - Milano Cadorna, Brescia/Iseo - Edolo, con i treni "che potranno subire ritardi e variazioni". Coinvolti nello sciopero anche i collegamenti aeroportuali tra Milano e Malpensa, che in caso di non effettuazione saranno sostituiti con bus da Cadorna.

"Saranno possibili ripercussioni - ha concluso l'azienda - nei tratti a gestione mista, sulle linee: S1 Saronno - Milano Passante - Lodi, S4 Camnago L. - Milano Cadorna, S9 Saronno - Seregno - Milano - Albairate, S13 Milano Bovisa - Pavia".

I motivi dello sciopero

Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl hanno spiegato in una nota congiunta i motivi dello sciopero.

"A fronte di un atteggiamento provocatorio e pregiudiziale delle associazioni datoriali - hanno sottolineato le sigle - rivendichiamo il diritto al rinnovo del contratto e il miglioramento delle condizioni lavorative, sia normative che salariali di una categoria che da sempre responsabilmente, in qualsiasi condizione, svolge un servizio pubblico essenziale, garantendo il diritto alla mobilità dei cittadini".