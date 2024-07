Doppio sciopero a Milano: gli orari di metro, tram, bus e treni

In arrivo la domenica nera a Milano. Doppio sciopero dei mezzi che vede coinvolti sia i lavoratori Atm, sia i ferrovieri Trenord. Domenica 7 luglio a rischio, dunque, metro, tram, bus e treni.

Lo sciopero dei ferrovieri

L'agitazione è stata proclamata a livello nazionale da Cub trasporti, Sgd e Usb lavoro privato. Braccia incrociate per 24 ore: si inizia alle 21 di sabato 6 luglio e si termina alle 21 della domenica. "Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express" e "Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto - Stabio". Si legge in una nota di Trenord.

"La nostra intenzione era di capire meglio quali fossero le problematiche che bloccano la trattativa del Ccnl e provare a dare un contributo utile alla ripresa del dialogo tra le parti, cosi da scongiurare l'ennesimo mancato rinnovo e favorire, soprattutto, il soddisfacimento delle aspettative dei lavoratori riguardo i temi della sicurezza in ambito lavorativo e della sostenibilità dei tempi di vita lavoro o anche del necessario aggiornamento dell'inquadramento del personale e, non per ultimo, dell'urgente adeguamento dei salari al valore inflazionistico odierno provando a recuperare quindi il potere d'acquisto delle retribuzioni perso negli anni scorsi", hanno proseguito dal sindacato.

Stop in Atm

Anche il trasporto pubblico locale milanese si fermerà. Lo sciopero di quattro ore è stato annunciato da Orsa Tpl. I lavoratori Atm potrebbero incrociare le braccia tra le 22 del 7 luglio e le 2 di notte dell'8. "La segreteria nazionale di Orsa Trasporti Autoferro Tpl, visto lo stallo in cui versa la trattativa di rinnovo del Ccnl, ha proclamato uno stato d'agitazione di tutto il personale del settore autoferrotranviario - scrive il sindacato -. Questa proclamazione si è resa necessaria soprattutto in considerazione delle condizioni economiche e normative applicate ai lavoratori e ha costretto le associazioni delle aziende presenti al tavolo della trattativa nazionale a un confronto davanti al ministero con la nostra segreteria".