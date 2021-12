Arriva lo sciopero dei treni Trenord: orari e fasce di garanzie

A causa di uno sciopero indetto dalle rappresentanze sindacali unitarie di Trenord dalle 3 di martedì 14 dicembre alle 2 di mercoledì 15, in Lombardia i treni regionali, suburbani e il collegamento aeroportuale Malpensa Express potranno subire limitazioni e cancellazioni.

Martedì 14 dicembre tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21 circoleranno le corse indicate sul sito Trenord alla voce treni garantiti. Sono previsti autobus sostitutivi senza fermate intermedie per le eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna (da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto e tra Stabio e Malpensa Aeroporto.

Lo sciopero delle sigle "Rsu 1A Pdm" e "Rsu 1B Pdb"

L'agitazione, stando a quanto riporta il sito dedicato del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è stata proclamata dalle sigle "Rsu 1A Pdm" e "Rsu 1B Pdb", le stesse che già avevano indetto altri due scioperi tra settembre e ottobre.

Per tutta la giornata del 14 dicembre 2021 - annuncia la stessa società - dalle 3 di martedì 14, alle 2 di mercoledì 15, è stato indetto uno sciopero, che interessa il solo personale di bordo dei treni e potrà generare ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in Lombardia (esclusa la lunga percorrenza). Pertanto, i servizi regionale, suburbano e aeroportuale potranno subire variazioni e/o cancellazioni.

Saranno in vigore le consuete fasce orarie di garanzia: dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, durante le quali viaggeranno i treni compresi nella lista dei “Servizi minimi garantiti” la cui visualizzazione è possibile attraverso questo link sul sito Trenord.

Trenord invita i viaggiatori a prestare attenzione sia gli annunci sonori trasmessi nelle stazioni che alle informazioni in scorrimento sui monitor. Maggiori dettagli saranno disponibili sul sito o seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in tempo reale tramite l'App di Trenord.