Sciopero dei mezzi, 23 ore di agitazione senza fasce di garanzia

Sciopero dei trasporti confermato. L'agitazione riguarderà i lavoratori del settore ferroviario ed è stata annunciata dall'assemblea nazionale del personale di macchina e personale di bordo. Domenica 16 giugno saranno interessati i treni Trenord, Trenitalia e Tper. Lo sciopero avrà una durata di 23 ore e sarà senza fasce di garanzia, come accade solitamente per gli stop annunciati nei fine settimana. Braccia incrociate dalle 3 di domenica fino alle 2 di lunedì 17 giugno.

"L'agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione - si legge nella nota diffusa da Trenitalia -. I viaggiatori, che intendono rinunciare al viaggio, possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero: fino all'ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce; e fino alla mezzanotte del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali. In alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo disponibilità dei posti".

Per conoscere i treni garantiti anche in caso di sciopero consultare l'apposita pagina di Trenitalia. Per tutte le informazioni sarà attivo il call center 800 89 20 21.

Lo sciopero Trenord

Per Trenord l'agitazione è stata proclamata dalle sigle sindacali Osr Uilt-Uil e Orsa Ferrovie. "Orsa hanno proclamato uno sciopero che potrà generare ripercussioni al servizio regionale, suburbano, aeroportuale e la lunga percorrenza di Trenord. Le fasce di garanzia non saranno attive, poiché lo sciopero è in una giornata festiva", si legge nella nota.

Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra:

Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.

Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto - Stabio.

Lo sciopero non riguarderà il trasporto pubblico locale. Bus, metro e tram Atm quindi viaggeranno regolarmente.