Salvini potrebbe "stoppare" lo sciopero generale dei trasporti

Lo sciopero dei lavoratori in programma per venerdì 17 novembre si porta dietro un pesante carico di polemiche tra il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, e le organizzazioni sindacali coinvolte, Cgil e Uil.

"Non possono esserci scioperi di 24 ore", ha detto Salvini all'assemblea della Cna, dicendosi pronto a precettare i lavoratori dei trasporti, per l'agitazione del 17 novembre, se i sindacati non aderiranno alla richiesta della commissione di garanzia per chiedere un contingentamento della mobilitazione. "Scioperare per 4 ore è assolutamente legittimo, per 24 no", ha detto il ministro. "Se i sindacati aderiranno alla richiesta bene, se no, come ho già fatto, interverrò" e c'è "lo strumento della precettazione".

Al leghista ha risposto il leader della Cgil Maurizio Landini: "Io penso che questo sia un attacco al diritto di sciopero e trovo che sia un modo arrogante in Italia. Non sono i ministri che decidono quante ore di sciopero si programmano e se si fanno o no, è diritto delle persone decidere se vogliono aderire o no. Questa è una logica arrogante perché pensa di poter stabilire quando gli scioperi sono validi, il diritto allo sciopero è garantito dalla Costituzione. Noi stiamo rispettando tutte le leggi, c’è un confronto aperto con la commissione di garanzia, non capisco perché interviene il ministro".

Ma le polemiche non si esauriscono lì. Salvini ha attaccato la scelta di Cgil e Uil con queste parole: "Milioni di italiani non possono essere ostaggio dei capricci di Landini che vuole organizzarsi l'ennesimo weekend lungo". Parole alle quali il leader della Cgil ha risposto così: "Capisco il suo nervosismo, in campagna elettorale ha raccontato che avrebbe aumentato gli stipendi e cancellato la Fornero. E di tutto questo non c'è traccia. Forse Salvini, che non ha mai lavorato, pensa al suo weekend".