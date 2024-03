'Lotto marzo': cortei, eventi, manifestazioni e strade chiuse a Milano

È arrivato 'Lotto marzo'. Scioperi, manifestazioni e cortei caratterizzeranno questo venerdì, Giornata internazionale dei diritti della donna. Da un lato lo sciopero generale che ha chiamato a raccolta i lavoratori di tutti i settori pubblici e privati. A Milano l'agitazione interesserà i treni Trenord e Trenitalia. Dall'altro una serie di eventi e marce che potrebbero paralizzare il traffico in città.

Scuola e ricerca

Braccia incrociate per lavoratrici e i lavoratori della conoscenza. Flc Cgil ha annunciato una giornata di astensione dal lavoro per il personale della scuola statale e non, università, ricerca, Afam e formazione professionale. Si manifesta perché i "diritti delle donne, l’uguaglianza di genere, l’autodeterminazione, la parità salariale non sono ancora una realtà per tutte, anzi assistiamo, e su larga scala, a un attacco, a una messa in discussione dei diritti che le donne si sono conquistate nel corso degli anni. Ciò è evidente anche nel nostro Paese che è ancora ai primi posti nel mondo per gender pay gap e per incidenza del lavoro povero e precario; per non dire dell’invisibile sfruttamento del lavoro di cura, mai riconosciuto come responsabilità sociale, sempre e ancora scaricato sulle donne", scrive il sindacato.

I cortei

Il primo corteo della giornata sarà quello in partenza da largo Cairoli, con raduno previsto alle 9.30. Il gruppo percorrerà via Cusani, via Broletto, via Orefici, via Mazzini, via Albricci, via Larga, via Francesco Sforza, via V. Di Modrone, via San Damiano, corso Venezia e piazza Oberdan. Nel pomeriggio alle 18.30 il secondo in partenza da piazza Duca D'Aosta. A organizzarlo l'associazione 'Non una di meno' . Ritrovo previsto davanti al Pirellone, Regione Lombardia. Poi in corteo lungo via Vitruvio, le strade del quartiere di Porta Venezia, Bastioni di Porta Venezia, piazza della Repubblica, via Manin, piazza Cavour, piazza della Scala, e altre strade del centro per un totale di 4 chilometri di marcia. Al corteo si uniranno gli studenti che ieri, 7 marzo, hanno occuapato l'Università Statale.

Il calendario degli eventi

Dalle 8.30 alle 13 presidio in largo 11 settembre

Dalle 9 alle 11.30 presidio in via Carducci all'intersezione con Cadorna

Dalle 11 alle 13 flash mob contro la violenza sulle donne alle Colonne di San Lorenzo

Dalle 11 alle 13 flash mob contro la violenza sulle donne in largo Marinai d'Italia

Alle 14.30 inaugurazione della panchina rossa in piazza Fontana

Alle 15.30 intitolazione del giardino di via Broletto

Tutte le info e gli aggiornamenti sulle chiusure della strade sono su Infomobilità o sul profilo X.