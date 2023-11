Sciopero generale dei trasporti: treni Trenord e metro Atm a rischio per 24 ore

Quella di venerdì 17 novembre 2023 sarà una giornata di caos per i trasporti: sarà la giornata dello sciopero generale. Per 24 ore saranno a rischio treni (Trenord, Trenitalia, Italo), metro, bus e tram (Atm), il settore aereo e il servizio del personale di Autostrade. La protesta che manda di piegare in due la mobilità di Milano, in realtà coinvolgerà tutte le città italiane. È stata proclamata dai sindacati Cgil e Uil, ed ha carattere generale.

A confermare la manifestazione è il portale del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Le organizzazioni sindacali hanno confermato la protesta dal 27 ottobre. Un'agitazione che ha mandato su tutte le furie lo stesso ministro e vice premier Matteo Salvini, che ha minacciato di precettare i lavoratori, che in quel caso sarebbero obbligati a presentarli sul luogo di lavoro.

Gli orari dei mezzi Atm per lo sciopero generale

A Milano l'Azienda dei trasporti milanesi (Atm) non ha ancora pubblicato gli orari con le fasce orarie di garanzia. Presumibilmente, come di solito avviene in questi casi, non saranno garantite le corse di metro, tram e bus dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino al termine del servizio. La protesta dovrebbe interessare anche il personale dell'azienda dei bus Autoguidovie.

Treni: gli orari per lo sciopero del 17 novembre

Per quel che riguarda i treni regionale di Trenord e quelli nazionali di Trenitalia è certo che i lavoratori che prenderanno parte allo sciopero incroceranno le braccia dalla mezzanotte e un minuto alle 20.59, quasi 21 ore dunque. Considerando che si tratta di un giorno feriale e non festivo ci saranno le fasce orarie durante le quali il servizio ferroviario sarà garantito.

Diverso il discorso per i treni Italo Nt che sono a rischio per 8 ore - dalle 9.01 alle 16.59 ma in quel caso l'agitazione è stata proclamata da Uilt-Uil.

Lo sciopero generale: aerei e autostrade

La protesta coinvolgerà anche il settore aereo a livello nazionale. I lavorati di aeroporti e compagnie - non è ancora noto nel dettaglio quali e come - potrebbero astenersi dal lavoro per tutta l'intera giornata. La stessa durata di tempo - 24 ore - è prevista per l'astensione dal lavoro del personale di Autostrade e Anas.