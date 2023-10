Sciopero generale di 24 ore: a Milano metro, bus e treni a rischio

Sciopero generale in arrivo per venerdì 20 ottobre 2023. Quel giorno a Milano saranno a rischio i mezzi del trasporto pubblico Atm (metro, bus e tram), ma anche i treni regionali di Trenord e quelli di Trenitalia. Così come ci potrebbero essere difficoltà per il settore aereo e per le autostrade.

A comunicare la data della protesta è il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, nella sua pagina dedicata agli scioperi. Protestano i lavoratori del settore pubblico e privato rappresentati dalle sigle Cub, Sgb, Si Cobas, Adl Varese e l’Usi, Unione sindacale italiana.

L'orario dello sciopero dei mezzi del 20 ottobre

L’agitazione avrà carattere nazionale e durerà l’intera giornata anche se per quanto riguarda il trasporto locale - nel caso specifico di Milano quello gestito da Atm - ci saranno le fasce orarie di garanzia (ancora non presenti sul portale dell’Atm).

Il trasporto ferroviario si dovrebbe fermare dalle 21 di giovedì 19 alle 21 del venerdì 20 ottobre. Il personale del settore aereo incrocia le braccia per 24 ore, da mezzanotte a mezzanotte. Quello di autostrade dalle 22 del giovedì alle 22 di venerdì.

Come sempre in questi casi, i disagi saranno commisurati all’effettiva adesione dei lavoratori, che si saprà il giorno stesso dello sciopero. Dopo le manifestazioni d’inizio mese, l’autunno caldo dei trasporti continua.