Sciopero generale in arrivo: a rischio anche treni e mezzi Atm a Milano

Passata la settimana degli scioperi di marzo, ecco materializzarsi quella degli scioperi del mese di aprile. La prima agitazione in programma per il nuovo mese avrà carattere nazionale e coinvolgerà tutti i settori, incluso quello dei trasporti: sarà giovedì 11 aprile. Ad annunciarlo sono i sindacati Cgil e Uil. I sindacati guidati da Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri vogliono tornare in piazza per chiedere politiche e interventi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per cambiare la delega fiscale del governo e definire una diversa riforma per un fisco "giusto ed equo".

Stando a quanto pubblicato sul calendario del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, lo sciopero sarà plurisettoriale e coinvolgerà tutti i settori privati, anche in appalto e strumentali. Nel dettaglio durerà 4 ore. E secondo quanto programmato le ferrovie si fermeranno dalle 9.01 alle 13. Il trasporto pubblico locale, quindi i mezzi Atm (metro, tram e bus), si fermerà per 4 ore con modalità che varieranno da città in città. Ma l'astinenza dal lavoro riguarderà anche il settore marittimo, autostrade e Anas.

Come sempre le fasce orarie nel dettaglio saranno pubblicate più in là dalle singole aziende dei trasporti coinvolte: a Milano probabilmente Trenord, per i treni regionali e Atm, per il trasporto pubblico locale. Trenord in particolare sarà coinvolta in un'altra protesta alcuni giorni dopo: tra il 22 e il 23 aprile.