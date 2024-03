Sciopero generale in arrivo: a Milano trasporti a rischio

Sciopero e lotta. Il prossimo 8 marzo, venerdì, giornata della festa della donna, è la data scelta dai sindacati per lo sciopero generale nazionale dei lavoratori di tutte le categorie pubbliche e private, un'abitudine ormai degli ultimi anni tanto che la data è stata ribattezzata "lotto marzo".

A proclamare l'agitazione sono stati Usb, Cub, Usi Cit, Adl Cobas e Slai Cobas. A incrociare le braccia saranno i dipendenti di tutte le aziende, ma dopo l'intervento della commissione garanzia sciopero - come riporta il portale dedicato - l'unica sigla che ha coinvolto il settore trasporti nello sciopero è stata Slai Cobas.

I ferrovieri, quindi a Milano i dipendenti Trenord, potranno incrociare le braccia dalla mezzanotte alle 21, mentre i lavoratori del trasporto pubblico locale potranno fermarsi per 24 ore "con modalità territoriali". Nel capoluogo meneghino potrebbero quindi essere a rischio i convogli regionali, mentre non dovrebbero verificarsi disagi per metropolitane, tram e autobus di Atm.

"Come organizzazione sindacale abbiamo colto da subito la necessità di strappare una giornata simbolica come quella dell’8 marzo alla retorica della ricorrenza rituale per ricollocarla nello spazio che le è proprio: la lotta. Sono tanti i nessi strutturali che compongono la violenza contro le donne e di genere e se, sicuramente, il dato più drammatico è rappresentato dal numero crescente di stupri e femminicidi, non è possibile sottovalutare la violenza culturale, istituzionale ed economica", si legge nella nota con cui Usb ha lanciato lo sciopero generale nazionale.

"Ed è proprio sulla violenza economica che come sindacato abbiamo maggiormente focalizzato la nostra attenzione e il nostro intervento in questi anni. In quella zona di stretta connessione tra un lavoro produttivo fatto di bassi salari, lavoro intermittente, precario, sfruttato, sottopagato e povero, e un lavoro di cura gratuito che pesa, per oltre il 75%, sulle donne. In un Paese con il tasso di occupazione femminile tra i più bassi in Europa continuano ad essere migliaia e migliaia le donne, 45 mila nel solo 2022, costrette a lasciare il lavoro per dedicarsi al lavoro di cura in assenza di un welfare universale, impedendo così alle donne quell’autonomia economica senza la quale ogni possibilità di fuoriuscita dalla violenza domestica diviene impossibile", hanno proseguito dal sindacato.

"Il governo Meloni, nonostante la retorica della 'donna e madre', ha ulteriormente aggravato le disuguaglianze sociali intervenendo sulle pensioni, abolendo il reddito di cittadinanza, tagliando asili nido e fondi per i centri antiviolenza, chiudendo i consultori o riempiendoli di fanatismo ideologico attraverso gli attivisti 'pro vita'. Ma c’è un altro aspetto che ci riguarda molto da vicino nella nostra attività sindacale ed è il numero crescente di discriminazioni, molestie e ricatti contro le donne e di genere che avvengono quotidianamente nei posti di lavoro, pubblici e privati - hanno continuato -. Dai ricatti nell’accesso e per il mantenimento del posto di lavoro al part time involontario; dal disconoscimento delle norme sulla maternità - congedi, allattamento - al ricatto di turnazioni che rendono inconciliabile la funzione genitoriale e di cura, fino alle molestie sessuali vere e proprie che, una volta portate allo scoperto, sfociano in vero e proprio mobbing ai danni di chi denuncia", hanno sottolineato da Usb.

"Quest’anno lo sciopero generale non può non portare con sé un forte portato di solidarietà per il popolo palestinese vittima di genocidio da parte di Israele, la richiesta di un cessate il fuoco immediato e permanente e la liberazione della Palestina dall’occupazione sionista. E rinnovare - hanno concluso dalla sigla - la rivendicazione di uno stop all’invio di armi in Ucraina e di un ritiro immediato del nostro paese da ogni teatro di guerra".