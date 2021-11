I tassisti contro le liberalizzazioni, sciopero dei taxi in arrivo

Tra i tassisti corre voce che quello del passato 22 ottobre sarà niente in confronto al prossimo sciopero nazionale dei taxi in arrivo probabilmente per mercoledì 24 novembre. Si manifesta contro le liberazioni messe in atto dal ddl sulla concorrenza. Lo hanno deciso i sindacati nazionali in un lunga riunione in videoconferenza. I tassisti pretendono direttamente lo stralcio dell'articolo 8 del ddl Concorrenza.

Il disegno di legge contiene alcune deleghe al governo per la disciplina di determinati settori. Tra queste c’è quella sul “riordino dei servizi di mobilità urbana non di linea”. Di fatto l’esecutivo, a sei mesi dall’entrata in vigore della legge sulla concorrenza, adotterà un decreto legislativo che, tra le varie, garantisce la “promozione della concorrenza, anche in sede di conferimento delle licenze, al fine di stimolare standard qualitativi più elevati”. In pratica il governo apre alla concorrenza per dare una maggiore possibilità di scelta agli utenti con regole più stringenti per i servizi di taxi ed Ncc, quali ad esempio Uber.

Taxi in sciopero ma cosa prevede il Ddl

Dunque taxi sul piede di guerra contro il Ddl Concorrenza. Che cosa prevede?

Ridefinire la disciplina dei servizi pubblici locali, al fine di rafforzare la qualità e l’efficienza e razionalizzare il ricorso da parte degli enti locali allo strumento delle società in house, anche attraverso la previsione dell’obbligo di dimostrare, da parte degli enti medesimi, le ragioni del mancato ricorso al mercato, dei benefici della forma dell’in house dal punto di vista finanziario e della qualità dei servizi e dei risultati conseguiti nelle pregresse gestioni attraverso tale sistema di auto-produzione;



ridefinire la disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea, anche al fine di adeguare l’assetto regolatorio alle innovative forme di mobilità;



incentivare l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale mediante procedure di evidenza pubblica;



devolvere a procedure conciliative gestite dall’Autorità dei trasporti la definizione di controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti o consumatori;



rafforzare i controlli in sede di costituzione di nuove società in house da parte delle amministrazioni pubbliche.

"Il Governo deve bloccare le multinazionali che stanno deregolamentando il trasporto pubblico locale non di linea" ha detto Nicola Di Giacobbe, segretario nazionale di Unica Cgil Taxi commentando le norme. "Il ddl - prosegue - non risponde all'urgenza e all'emergenza in atto nel settore. Il Governo deve mettere fuori dal mercato le multinazionali e con la concertazione di arrivi a un riordino delle app tecnologiche. Il Governo ha tempi troppo lunghi e questo sta favorendo le multinazionali che stanno continuando a deregolamentare i servizi. Inoltre serve un intervento che sospenda le attività delle multinazionali che, non dimentichiamocelo, sono degli intermediari tra domanda e offerta in Italia ma che pagano le tasse in altri paesi. Il Governo deve intervenire e non far finta di non vedere".