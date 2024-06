La giornata nera dei treni: in viaggio solo 2 convogli su 10

Una vera e propria caccia al treno. Domenica da incubo per i milanesi e i lombardi che hanno dovuto fare i conti con lo sciopero di Trenord e Trenitalia iniziato alle 3 della notte tra sabato e domenica e finito alle 2 della notte tra domenica e lunedì, dopo 23 ore di agitazione.

La giornata più difficile, chiaramente, è stata proprio quella di domenica, quando trovare un convoglio in tutta la regione è stato quasi impossibile. Essendo un giorno festivo, infatti, non è entrata in vigore nessuna fascia di garanzia - finestre orarie in cui la circolazione dei mezzi è garantita - e l'agitazione è andata avanti praticamente per tutto il giorno.

Secondo una prima stima, per quanto riguarda Trenord, in Lombardia ha circolato soltanto il 20% dei treni totali previsti, il che vuol dire che otto treni su dieci non sono neanche partiti. E quelli partiti hanno accumulato ritardi superiori all'ora. Disagi e problemi, quindi, per i tanti che avevano scelto di muoversi in treno verso le città di lago della regione o verso Milano, dove erano in programma gli eventi della Faschion week maschile. L'agitazione era stata proclamata da Uiltrasporti e Orsa.