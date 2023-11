Lo sciopero dei lavoratori dei musei civici di Milano

Sciopero dei lavoratori dei musei civici di Milano per domenica 3 dicembre 2023, indetto dal sindacato di base Usb, per chiedere l'applicazione del contratto Federculture. Il sindacato rende noto che il Tar della Lombardia si è pronunciato contro l'utilizzo del contratto Servizi Fiduciari nei musei civici di Milano. Secondo il sindacato, il Comune di Milano chiede, nel capitolato d'appalto, "un servizio qualificato di accoglienza con conoscenza delle lingue straniere come requisito minimo", mentre il secondo livello operaio del contratto Multiservizi riguarda un "lavoro di mera e passiva sorveglianza". Una situazione che il sindacato di base non esita a definire "degradazione del lavoro svolto dagli operatori museali".

L'Usb chiede ora che il Comune di Milano faccia applicare alle cooperative e aziende in appalto il contratto Federculture (come a parole avrebbe già promesso) stanziando le risorse adeguate per non permettere più che, nei musei cittadini, vi siano "lavoratori sottopagati". Il sindacato di base chiede anche che Palazzo Marino non continui a "tenere chiuse le porte" alla sigla, diventata la più rappresentativa tra i lavoratori dei musei civici, e ha proclamato uno sciopero per l'intera giornata di domenica 3 dicembre la cui principale piattaforma è, appunto, la richiesta di applicare il contratto Federculture.