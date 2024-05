Sciopero degli aerei, decine i voli cancellati: come chiedere il rimborso

Caos negli aeroporti milanesi (e non solo). Cub Trasporti ha indetto per oggi, 28 maggio, uno sciopero dei voli. La situazione tra Malpensa, Linate e Milano-Bergamo è critica. Decine i voli che sono stati cancellati e che stanno subendo ritardi consistenti. L'agitazione colpisce i voli serviti da due aziende di terra, Aviapartner e Airport, accusate da Cub Trasporti di non aver concesso aumenti in busta paga per sette anni, a esclusione di 50 euro lordi in più al mese "a fronte di un'inflazione del 12%".

Contestualmente ci saranno altri due stop: il personale di Wizz Air incrocia le braccia per quattro ore, fermi anche i dipendenti Air Dolomiti. In questo caso è già stata decisa la cancellazione di sei voli tra Linate e Malpensa. Secondo il primo bollettino emesso dallo scalo di Malpensa, nella mattinata sono stati 44 i voli cancellati, 16 a Linate.

"Ricordiamo che quando un lavoratore o una lavoratrice fa uno straordinario o un notturno le aziende utilizzano come paga quelle del 2016 (con un 15% in meno di paga). Ricordiamo che le società aeroportuali mentre non adeguano i salari dei loro dipendenti all'inflazione hanno bilanci con utili e chiedono altri sacrifici ai propri dipendenti in cambio di pochi soldi e fuori busta", si legge nel comunicato diffuso da Cub Trasporti.

Rimborsi in caso di cancellazione

Nel caso in cui il proprio volo venisse cancellato a causa dello sciopero, le compagnie aeree sono tenute a proporre una tratta alternativa. Se il passeggero invece decidesse di rinunciare, è possibile richiedere il rimbordo attraverso il link presente nella comunicazione ricevuta tramite email o sms.