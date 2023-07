Sciopero negli aeroporti di Milano: cancellati 150 voli

Restano a terra i passeggeri dei 150 voli che sono stati cancellati negli aeroporti milanesi di Linate e Malpensa. È l'effetto dello sciopero che coinvolge il personale di diverse compagnie aeree. Per la giornata di oggi, sabato 15 luglio, nei due scali ci sono pochissimi passeggeri, nessuna coda e file di taxi vuoti e disponibili.

Hostess e steward di terra, piloti ed equipaggi incrociano le braccia per otto ore. Per questo nei due scali di Milano, tra arrivi e partenze, sono stati soppressi 150 degli 800 voli previsti. Le cancellazioni, comunque, sono avvenute con largo anticipo: le compagnie avevano avvisato per tempo i passeggeri, riprogrammando la maggior parte dei loro viaggi.

Né a Malpensa né a Linate si registrano particolari disagi, segnala la Sea, la società che li gestisce. A Orio al Serio (Bergamo), poi, le conseguenze dell'agitazione sono trascurabili, con soli due voli cancellati nella serata di venerdì 14 luglio. Sono inoltre rimasti attivi i voli di 'continuità territoriale' con Sardegna e Sicilia, oltre a quelli garantiti dell'Enac e consultabili sul sito dell'ente. I passeggeri di queste tratte sono tra i pochissimi presenti nei due aeroporti di Milano.