Manifestazione contro gli aumenti delle bollette: bloccato l'ingresso dell'Enel a Milano

Sono arrivati a circa duemila i manifestanti che, dalle dieci di lunedì mattina, si sono dati appuntamento davanti alla sede di Assolombarda, in via Pantano, per poi muoversi in corteo in direzione di largo Augusto, in occasione dello sciopero generale indetto dalla Cub e a cui hanno aderito anche altri sindacati.

Un presidio di protesta è stato invece improvvisato davanti alla sede di Enel in via Carducci, dove una cinquantina di aderenti ad Adl Cobas si è radunato per lamentare il carovita, gli aumenti delle utenze e la decarbonizzazione delle centrali termiche, oltre ai licenziamenti nel settore. Infine, sotto il palazzo della giunta regionale, si sono radunati circa cinquanta dipendenti di Air Italy. La compagnia aerea è alle prese con la procedura di licenziamenti collettivi e non ha più alcun aereo di proprietà.