Sciopero dei mezzi Atm a Milano: metro, tram e bus a rischio

Mancano pochi giorni alla fine dello sciopero di una settimana del lavoro straordinario del personale Gruppo Atm ed è già ora di segnare in agenda la prossima data per un altro sciopero che mette a rischio metro, tram e bus a Milano. Venerdì 16 giugno incroceranno le braccia i lavoratori rappresentati dal sindacato Al Cobas, che ha indetto la protesta.

L'agitazione, secondo quanto pubblicato sul calendario del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, avrà una durata di 24 ore. Tuttavia, come previsto dalle leggi che regolano questo tipo di protesta del trasporto pubblico locale, l'Azienda trasporti milanesi fornirà ai suoi passeggeri diverse fasce di garanzie per 'assicurare' il servizio dei mezzi (orari nel dettaglio ancora non presenti sul portale Atm). I disagi, come sempre, saranno calcolabili soltanto il giorno stesso della protesta perché dipenderanno dall'adesione dei dipendenti stessi.