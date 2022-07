Sciopero di metro, bus e tram: mezzi Atm a rischio

Per giovedì 21 luglio è in programma uno sciopero dei mezzi Atm a Milano. A proclamare l'agitazione è la sigla sindacale Ost A.L. Cobas, stando a quanto annunciato sul portale dedicato agli scioperi del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili nel mese di giugno.

Lo sciopero, secondo quanto indicato, avrà una durata di 4 ore e coinvolgerà il personale del gruppo Atm. Da parte dell'azienda milanese, per il momento, non ci sono informazioni ulteriori sulla fascia oraria precisa. Si prevedono disagi per i treni della metro, per i bus e i tram, anche se tutto dipenderà dall'effettiva adesione alla protesta.