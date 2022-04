Due scioperi in sette giorni: a Milano mezzi Atm a rischio caos

Due agitazioni in sette giorni esatti. A Milano è in arrivo una settimana che rischia di essere "nera" per i trasporti pubblici, con i pendolari che si troveranno a fare i conti con un doppio sciopero che rischia di mandare nel caos la circolazione dei mezzi pubblici di Atm sotto la Madonnina e dei treni Trenord in tutta la regione.

A inaugurare la serie, come riporta il portale dedicato del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sarà lo sciopero generale indetto per il 22 aprile dal sindacato "Al Cobas", che riguarda i dipendenti di tutti "i settori, pubblici e privati". I disagi maggiori, come sempre, potrebbero verificarsi nei trasporti. Stando a quanto annunciato, i lavoratori del compartimento aereo potranno incrociare le braccia per tutta la giornata del 22, i ferrovieri - inclusi i dipendenti Trenord - potranno fermarsi dalle 21 del 21 aprile fino alle 21 del giorno successivo, mentre i lavoratori delle aziende del Tpl possono scioperare "24 ore con modalità territoriali". I lavoratori di Atm potranno quindi astenersi dal lavoro per l'intera giornata, anche se andranno verificate le percentuale di adesione allo sciopero e saranno previste le consuete fasce di garanzia.

È la stessa "Al Cobas" a spiegare le ragioni di un'agitazione indetta contro "il nemico" che è "in casa nostra". Il sindacato di base dice "no all’invio di armi all'Ucraina", "no allo stato di emergenza e ai costi dell’economia di guerra scaricati sulle nostre spalle", "no agli aumenti su benzina, Enel gas e generi di prima necessità", "no ai decreti e provvedimenti che di sanitario non hanno nulla come le restrizioni, il green pass obbligatorio e la negazione al reddito per gli ultra cinquantenni" e chiede che "le bombe atomiche della Nato" vengano portate "fuori dall’Italia". "È ora - l'appello del sindacato - che i lavoratori di ogni settore insieme a chiunque viva del proprio lavoro facciano sentire la propria voce contro i rincari dei prezzi e contro la guerra".

La settimana successiva sarà invece la volta dello sciopero indetto da "Faisa Confail" per giovedì 28 aprile. In quell'occasione l'agitazione, che durerà 4 ore, riguarda soltanto i lavoratori del Tpl e quindi a Milano potranno fermarsi soltanto i dipendenti di Atm. La protesta - si legge nel documento che annuncia lo sciopero - nasce dall'esigenza di "rivendicare il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria scaduto nel 2017".