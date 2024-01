Lo sciopero dei mezzi programmato per metà settimana: metro a rischio

Sarà uno sciopero un po' diverso dal solito quello che il 24 gennaio metterà a rischio i mezzi Atm - metro, tram e bus - a Milano. Innanzitutto perché sarà la prima grande protesta dei lavoratori del settore del trasporto pubblico locale del 2024. Ma anche perché i manifestanti incroceranno le braccia di mercoledì, e non come accade solitamente di venerdì o lunedì. Scelta criticata in passato anche dal ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, ma che nulla avrebbe a che vedere con l'argomento da lui utilizzato ("weekend lungo"), visto che i lavoratori del settore nel fine settimana fanno turni e lavorano lo stesso.

Il primo sciopero dei mezzi 2024

L'agitazione sarà dunque mercoledì 24 gennaio 2024, come indicato sul portale del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. A incrociare le braccia e scioperare saranno i lavoratori del tpl rappresentati da Usb lavoro privato, Cub trasporti, Sgb, Cobas lavoro privato, Adl Cobas. Autobus, metro e tram saranno a rischio dunque per 24 ore, anche a Milano. Le fasce orarie garantite saranno pubblicate nei prossimi giorni dall'azienda Atm.

A spiegare le ragioni dell'agitazione è stata Usb, che ha proclamato lo sciopero insieme alla sigla Al Cobas. "È mobilitazione nazionale della categoria con uno sciopero di 24 ore su temi che vanno dalla "sicurezza dei lavoratori e del servizio" all'introduzione del "reato di omicidio sul lavoro", passando per la "necessità - rivendicata dai sindacati - di modificare l'ossessionante e vizioso criterio che, inneggiando al risparmio, vede bruciare fior di soldi pubblici attraverso appalti e subappalti ad aziende che offrono servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato, garantendo ad esse profumati profitti".

La protesta di Enav e del settore dei treni

Lo stesso 24 gennaio si fermeranno anche i dipendenti di Enav rappresentati da Filt Cgil e Uilt Uil, per 4 ore dalle 13 alle 17. Mentre il 25 gennaio l'agitazione riguarderà il personale degli appalti ferroviari, con rischi quindi per il trasporto ferroviario. Per 24 ore incroceranno le braccia i dipendenti del gruppo Fsi per uno sciopero programmato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Ugl, Fast, Orsa trasporti.