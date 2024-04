Sciopero Atm a Milano: gli orari di metro, autobus e tram

Sciopero Atm in arrivo a Milano. Venerdì 26 aprile nel capoluogo meneghino e nel resto d'Italia va infatti in scena un'agitazione nazionale dei lavoratori del trasporto pubblico locale indetta dal sindacato Confail Fasa. Allo sciopero - si legge in una nota di Atm - "ha aderito la segreteria provinciale Sama Faisa Confail", motivo per cui metro, tram e bus saranno a rischio.

"A Milano l’agitazione del personale viaggiante e di esercizio delle linee di superficie e metropolitane, nonché gli addetti ai parcheggi, sarà possibile dalle 8.45 alle 12.45", ha fatto sapere l'azienda che gestisce il trasporto pubblico locale.

Lo sciopero è stato indetto "per le forti preoccupazioni legate all’allontanamento dalla professione di conducente di linea", per sottolineare la "disaffezione al 'mondo' dei trasporti" e per rimarcare le "ripercussioni significative sul piano della stabilità economica futura delle aziende del Tpl", oltre che per sottolineare come il contratto collettivo nazionale di categoria sia "sempre più svantaggioso per le Maestranze" e "per la sicurezza sul lavoro”.