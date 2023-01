Proclamato uno sciopero dei mezzi a Milano

Sta arrivando il primo sciopero del personale Atm di Milano. L'agitazione, proclamata dalla sigla sindacale Ost A.L Cobas, sarà venerdì 27 gennaio e potrebbe creare disagi alla circolazione dei mezzi (metro, bus e tram). Il condizionale è d'obbligo perché, come sempre, tutto dipenderà dall'effettiva adesione del personale del gruppo Atm.

Quello di venerdì 27, potrebbe dunque essere il primo vero giorno da bollino nero per il traffico in città nel 2023. Negli scorsi giorni c'era stato un altro doppio sciopero dei trasporti ma aveva interessato soltanto l'hinterland Milanese.

A comunicare data e orari - anche se per ora c'è un'indicazione generica di 24 ore - è il portale dedicato agli scioperi del ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Sul sito Atm per il momento non ci sono informazioni relative all'agitazione.