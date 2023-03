Sciopero dei mezzi Atm in programma: metro e bus a rischio

Metro, tram e bus Atm sono a rischio a causa di uno sciopero in programma per venerdì 31 marzo. L'agitazione, che riguarda soltanto il territorio di Milano, è stata proclamata dalla sigla sindacale Al Cobas, come annunciato dal portale del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

La circolazione dei mezzi del trasporto pubblico locale meneghino sarà a rischio per 24 ore. Anche se tutto, come sempre, dipenderà dall'effettiva adesione dei lavoratori. Le fasce orarie di garanzia - per il momento - non sono state pubblicate sul sito Atm. La protesta non riguarda il personale delle compagnie ferroviarie (Trenord, Trenitalia e Italo), quindi i treni non dovrebbero subire conseguenze.

Sciopero dei mezzi: orari Autoguidovie

Nel corso della stessa giornata dovrebbe incrociare le braccia anche il personale dell'azienda Autoguidovie, in tutta la regione Lombardia. Anche in questo caso è il ministero ad anticipare la notizia. La protesta in questo caso è stata proclamata dall'organizzazione sindacale Osr Faisa Cisal. Avrà una durata di 4 ore, dalle 18 alle 22. Come di consueto i disagi per i passeggeri che usano la linea di bus dipenderanno dall'effettiva adesione del personale.