Sciopero dei mezzi Atm confermato a Milano

Nessuna deroga, nessuna cancellazione, lo sciopero di venerdì 26 marzo è confermato: i mezzi Atm (metro, tram, e bus) sono a rischio per buona parte della giornata, visto che la manifestazione organizzata dai sindacati è di 24 ore.

I lavoratori incroceranno le braccia per sostenere la vertenza per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro. Le segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl hanno proclamato per prime lo sciopero ma alla manifestazione ha aderito anche la segreteria territoriale di Milano dell'Orsa Trasporti.

La protesta coinvolgerà il personale Atm ma anche le linee Agi, Airpullman, Movibus, Star e Stie.

L'orario dello sciopero dei mezzi Atm del 26 marzo 2021

L’agitazione del personale delle linee di superficie e metropolitane è consentita dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio. "Nel rispetto delle disposizioni in materia di informazione all’utenza, le percentuali medie complessive di adesione registrate nel corso delle ultime astensioni proclamate dalle medesime sigle, sono disponibili per Atm spa sul sito qui", dice Atm.

Potranno subire ritardi e cancellazioni le linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 e Smart Bus di Agi. Saranno garantite le corse in partenza dai capolinea dall’inizio del servizio alle 8:29 e dalle 15:01 alle 18. L’agitazione del personale viaggiante delle linee Airpullman è prevista dalle ore 8:30 alle ore 13 e dalle ore 16:30 a fine servizio. Lo sciopero del personale viaggiante delle linee Movibus è prevista dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 a fine servizio. Il personale viaggiante della linea Pioltello-Milano (Star) si ferma dalle ore 8 alle ore 13:30 e dalle ore 16:30 a fine servizio. L’agitazione del personale viaggiante delle linee Stie è prevista dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 a fine servizio.

Venerdì 26 marzo diverse sigle sindacali hanno proclamato uno sciopero a livello nazionale che a Milano potrebbe avere conseguenze sui mezzi di trasporto tra le 8:45 e le 15 e dopo le 18. Informazioni: https://t.co/Pjb0KDrq6M pic.twitter.com/JOZr0vssVc — ATM+?= (@atm_informa) March 24, 2021