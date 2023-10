Domani lo sciopero generale: gli orari di metro, bus e tram Atm a Milano

Il venerdì nero all'orizzonte. Domani, 20 ottobre, è il giorno dello sciopero generale dei lavoratori di tutte le categorie pubbliche e private indetto dai sindacati Sgb, Adl, Si Cobas e Cub. I disagi maggiori potranno verificarsi nel settore dei trasporti, con ferrovieri e dipendenti delle aziende di Tpl che potranno incrociare le braccia per tutto il giorno.

A Milano è rischio blocco per le metropolitane, gli autobus e i tram di Atm. La società di Foro Bonaparte ha segnalato sul proprio sito che nel capoluogo meneghino "l’agitazione avrà differenti fasce orarie per il personale di esercizio: in metropolitana sarà possibile dalle 18 al termine del servizio, in superficie sarà possibile dalle 8,45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio".

Quindi le metro saranno regolari fino alle 18, quando potrebbero poi fermarsi. Mentre bus e tram rispetteranno due fasce di garanzia e circoleranno regolarmente da inizio servizio alle 8.45 e tra le 15 e le 18, mentre nel resto della giornata le corse non saranno assicurate.

I ferrovieri invece iniziano il loro sciopero già giovedì 19 ottobre. Sotto la Madonnina e in tutta la Lombardia sono a rischio i convogli Trenord, l'azienda che gestisce il trasporto ferroviario regionale. I "servizi regionale, suburbano, aeroportuale e la lunga percorrenza potranno subire variazioni e cancellazioni" dalle "21 di giovedì 19 alle 21 di venerdì 20 ottobre 2023", ha fatto sapere la società. "Saranno in vigore le consuete fasce orarie di garanzia, dalle ore 06:00 alle ore 09:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00, durante le quali viaggeranno i treni compresi nella lista dei servizi minimi garantiti", si legge sul sito ufficiale di Trenord. Potenziale caos anche per i treni Trenitalia - che ha preparato una lista dei convogli garantiti - e Italo, che sul proprio sito ha pubblicato l'elenco dei treni che saranno effettuati.

Lo sciopero è stato indetto "per il rinnovo dei contratti con adeguamento al costo della vita, per il divieto all’uso del fondo Pnrr per armamenti, per la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, per la cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi ed energia". E ancora: "Per il blocco delle spese militari, per revocare l’abolizione del reddito di cittadinanza, per il rilancio di un nuovo piano strutturale di edilizia residenziale pubblica, per introdurre il reato di omicidio sul lavoro, in difesa del diritto di sciopero, per una nuova politica energetica che utilizzi le fonti rinnovabili" e "contro le privatizzazioni e il sistema di appalti" e "contro l’autonomia Differenziata e la guerra".