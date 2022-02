Tre scioperi dei mezzi a Milano, tutti gli orari delle metro Atm

Tre diverse agitazioni, ma lo stesso giorno di potenziale caos. Rischia di trasformarsi in un venerdì nero il 25 febbraio per Milano, che si troverà a fare i conti con tre scioperi indetti da numerose sigle sindacali che riguarderanno i lavoratori del settore del trasporto pubblico locale e che potrebbero letteralmente paralizzare la circolazione dei mezzi in città.

La prima protesta, che dovrebbe essere la più partecipata, è stata indetta da Filt Cgil, Fit Cisl, Faisa Cisal e Ugl, che hanno proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore in "sostegno alla vertenza per il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale" e per chiedere "il miglioramento delle condizioni lavorative sia normative sia salariali". Nella stessa giornata potranno incrociare le braccia i dipendenti di Atm iscritti anche a Cub trasporti, che con gli altri sindacati di base Sgb, Cobas lavoro privato e Adl Cobas, ha indetto una seconda agitazione, sempre di 24 ore, "a sostegno della propria piattaforma rivendicativa". Slm Fast Confasal e Sama Faisa Confail, altre due sigle, sciopereranno invece per 4 ore, solo al mattino, per la "vertenza della retribuzione da riconoscere nelle giornate di ferie e per la revisione delle retribuzioni, la sicurezza, la revisione dell’orario e l’organizzazione del lavoro".

"Tenuto conto delle diverse proclamazioni", ha fatto sapere Atm, "l’agitazione del personale viaggiante e di esercizio sia di superficie sia della metropolitana sarà possibile nella fascia oraria dalle ore 8.45 alle ore 15.00 e dalle ore 18,00 a termine del servizio". Previste quindi due fasce di garanzia, in cui i mezzi sono assicurati: da inizio servizio alle 8.45 e dalle 15 alle 18. Dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 a fine servizio metro, bus e tram rischiano invece di fermarsi.

Potranno avere ritardi o essere cancellate - ha chiarito sempre Atm - le corse Agi delle "linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 e smart bus in partenza nella fascia oraria compresa tra le 8:45 e le 14:59 e dopo le 18", mentre "saranno garantite le corse in partenza dai capolinea dalle 5:30 alle 8:44 e dalle 15:00 alle 17:59".

Lo scorso 14 gennaio, proprio un'agitazione indetta da Filt Cgil, Fit Cisl, Faisa Cisal e Ugl, in quel caso di 4 ore, aveva lasciato Milano senza mezzi per un'intera mattinata. Venerdì la situazione rischia di ripetersi, ma per l'intera giornata.