Gli orari dello sciopero dei mezzi Atm a Milano

Sciopero dei mezzi in arrivo a Milano. Venerdì 25 febbraio il capoluogo meneghino rischia di restare senza metro, bus e tram Atm per una tripla agitazione indetta da diverse sigle sindacali che rappresentano i lavoratori del settore del trasporto pubblico.

Filt Cgil, Fit Cisl, Faisa Cisal e Ugl hanno proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore in "sostegno alla vertenza per il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale" e per chiedere "il miglioramento delle condizioni lavorative sia normative sia salariali". Cub trasporti, più le sigle di base Sgb, Cobas lavoro privato e Adl Cobas, hanno indetto una seconda agitazione, sempre di 24 ore, "a sostegno della propria piattaforma rivendicativa", mentre Slm Fast Confasal e Sama Faisa Confail sciopereranno per 4 ore per la "vertenza della retribuzione da riconoscere nelle giornate di ferie e per la revisione delle retribuzioni, la sicurezza, la revisione dell’orario e l’organizzazione del lavoro".

Per questo, Atm ha fatto sapere che "tenuto conto delle diverse proclamazioni, l’agitazione del personale viaggiante e di esercizio sia di superficie sia della metropolitana sarà possibile nella fascia oraria dalle ore 8.45 alle ore 15.00 e dalle ore 18,00 a termine del servizio". Previste quindi due fasce di garanzia, in cui i mezzi sono assicurati: da inizio servizio alle 8.45 e dalle 15 alle 18. Fuori da queste finestre orarie, invece, metro, bus e tram rischiano di fermarsi.

Lo scorso 14 gennaio, proprio un'agitazione indetta da Filt Cgil, Fit Cisl, Faisa Cisal e Ugl, in quel caso di 4 ore, aveva lasciato Milano senza mezzi per un'intera mattinata.