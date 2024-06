Sciopero di metro, bus e tram a Milano: gli aggiornamenti in diretta

Mercoledì 26 giugno, l'annunciato giorno dello sciopero del personale Atm a Milano, è arrivato. Per 24 ore i dipendenti rappresentati dalla sigla sindacale Al Cobas incroceranno le braccia per fare sentire la loro voce all'azienda. A rischio il servizio di metro, tram e bus. L'ultima volta - il 31 maggio - l'adesione era stata alta abbastanza da comportare la chiusura della maggior parte delle linee della metropolitana.

L'orario dello sciopero dei mezzi Atm e i disagi in diretta

L'agitazione, ha comunicato Atm in una nota, potrebbe avere conseguenze sulle linee dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio. Una protesta largamente anticipata sul calendario del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti dedicato agli scioperi e sul sito di Atm.

I lavoratori di Atm vogliono stipendi più alti

"Le nostre richieste non sono affatto velleitarie, ma - hanno spiegato gli organizzatori a MilanoToday - il 'minimo sindacale' per una giustizia sociale: 150 euro netti d'aumento mensili (+ 350 euro a livello nazionale) solo per i livelli produttivi e senza dare nulla in cambio". E ancora: "Diritto al godimento delle ferie; la fine dei privilegi, dei premi ad personam, delle una tantum, delle discriminazioni e dei salari d'ingresso da fame. Siamo contro gli accordi pirata di confederali e autonomi che peggiorano le condizioni di lavoro; l'aumento dei carichi e dell'orario di lavoro; lo scippo dei riposi domenicali e della cerniera pasti", sostengono.