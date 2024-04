Arriva lo sciopero generale: mezzi Atm (metro e bus) a rischio a Milano

Tra martedì 9 e giovedì 11 a Milano e nel Milanese ci saranno due scioperi dei trasporti che potrebbero coinvolgere i mezzi Atm, quindi metro, bus e tram, i treni e i pullman di Movibus. Nel corso del mese la Lombardia dovrà vedersela anche con la protesta del personale Trenord: i treni, infatti, saranno a rischio tra il 22 e il 23 aprile.

Gli orario dello sciopero di Movibus

La prima agitazione, come comunicato sul calendario dedicato agli scioperi del ministero delle Infrastrutture e i trasporti, riguarderà il personale dell'azienda Movibus di San Vittore Olona (Milano). Martedì 9 aprile dalle 18 alle 22 incroceranno le braccia i dipendenti rappresentati dai sindacati Ost Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Faisa-Cisal. Una protesta di 4 ore durante le quali i bus che collegano i territori dell'Altomilanese saranno a rischio.

Movibus ha 28 linee interurbane che raggiungono diversi comuni dell'area Legnanese, Magentina e di Busto Garolfo. A Milano i capolinea si trovano in Piazza Cadorna, a Molino Dorino e a Lotto.

Gli orari dello sciopero dell'11 aprile

Giovedì 11 aprile sarà la volta di uno sciopero generale che coinvolgerà tutti i settori e sarà di carattere nazionale. Durerà 4 ore e, sempre secondo il Mit, è stato proclamato da Cgil e Uil. Il trasporto pubblico locale - quindi i mezzi Atm (metro, tram e bus) - si fermerà per 4 ore con modalità che varieranno da città in città. Il trasporto ferroviario - quindi i treno - sarà a rischio dalle 9.01 alle 13. Ma l'astinenza dal lavoro riguarderà anche il settore marittimo, autostrade e Anas.

I sindacati chiedono politiche e interventi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per cambiare la delega fiscale del governo e definire una diversa riforma per un fisco "giusto ed equo".