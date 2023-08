Sciopero dei mezzi a Milano: a rischio metro, tram e bus Atm

Lunedì 18 settembre sarà una giornata nera per i trasporti a Milano per via di uno sciopero dei mezzi Atm. L’agitazione è stata proclamata da varie organizzazioni sindacali e avrà una durata di 24 ore.

Stando al calendario del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ad organizzare la protesta sono i sindacalisti di Cui Trasporti, Sgb, Cobas lavoro privato, Adl Cobas e Faisa-Confail. Il personale addetto al trasporto pubblico dovrebbe incrociare le braccia per tutta la giornata a livello nazionale, anche se poi territorialmente saranno garantite delle fasce di garanzia.

A Milano sul sito Atm ancora non sono stati pubblicati gli orari specifici, che dovrebbero come sempre essere garantiti. I disagi e il numero dei mezzi fermi dipenderanno dall’adesione effettiva del personale, che si saprà solo il giorno stesso.

Sempre per 24 ore, lunedì 18 settembre, si ferma in tutta la Lombardia (con interessamento anche dell'area di Bologna) il personale della compagnia di bus Autoguidovie. In questo caso l'agitazione è stata organizzata dalla sigla Osr Faisa-Cisal.

Lo sciopero dei treni Trenord e Italo a inizio settembre

Mercoledì 6 settembre in tutta la Lombardia incrociano le braccia i dipendenti della società Trenord. Lo sciopero, calenderizzato sul portale dedicato del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti dal mese di luglio, avrà una durata di 23 ore. Poi sarà la volta del personale Italo Ntv: la protesta è in programma per il 17 settembre, un giorno prima della protesta del comparto del trasporto pubblico locale.