Orari dello sciopero dei mezzi Atm: metro, bus e tram a rischio a Milano

Finito il weekend, quando i mezzi saranno regolari, a Milano arriverà lo sciopero dei trasporti. Lunedì 27 novembre è previsto infatti uno sciopero che coinvolgerà anche Atm, quindi metro, bus, tram e autobus Autoguidovie. Il personale della compagnia di treni Trenord non partecipa allo sciopero tuttavia quello di Ferrovienord sì ma non dovrebbero esserci disagi su quel fronte.

Iscriviti gratis al canale Whatsapp di MilanoToday: anteprime ed esclusive

Sciopero a Milano: gli orari dei mezzi Atm

"I sindacati Usb lavoro privato, Al Cobas e Cub Trasporti hanno proclamato uno sciopero del trasporto pubblico locale a livello nazionale. A Milano - scrive Atm - lo sciopero potrebbe avere conseguenze sulle nostre linee dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio". Lo sciopero potrebbe avere conseguenze sul servizio della Funicolare Como-Brunate gestita da Atm dalle le 8.30 alle 16.30 e dopo le 19.30, fino al termine del servizio.

Gli orari delle linee di bus Autoguidovie

La protesta coinvolgerà anche il personale della compagnia di bus Autoguidovie. Le corse delle linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 saranno garantite dalle 5.30 alle 8.29 e dalle 15 alle 17.59. Come sempre, tutti gli eventuali disagi per i passeggeri si potranno calcolare solo il giorno stesso della manifestazione e dipenderanno dall'effettiva adesione del personale.

Lo sciopero di Ferrovienord: orari dei treni

I treni regionali di Trenord non subiranno conseguenze. A incrociare le braccia potranno essere solo i dipendenti del gestore dell'infrastrutture Ferrovienord, ma - si legge in una nota dell'azienda di piazzale Cadorna - "in analoghe circostanze le adesioni non sono state significative". "Non si prevedono, pertanto, interruzioni della circolazione ferroviaria in Lombardia", ha assicurato la società, segnalando comunque che "eventuali cancellazioni saranno tempestivamente comunicate".

"Il servizio aeroportuale Malpensa Express e S50 Malpensa Aeroporto - Bellinzona sarà comunque garantito, nel caso di cancellazione dei treni, saranno istituiti autobus senza fermate intermedie", ha concluso Trenord.