Tutti gli orari dello sciopero generale dei mezzi a Milano

Prima i treni. Poi metro, bus e tram. Tra giovedì 19 e venerdì 20 ottobre Milano si troverà a fare i conti con uno sciopero nazionale generale indetto dai sindacati Sgb, Adl, Si Cobas e Cub. A incrociare le braccia potranno essere i lavoratori di tutte le categorie pubbliche e private, ma i maggiori disagi potrebbero verificarsi nel settore trasporti.

I primi a fermarsi saranno i ferrovieri, con l'agitazione che inizierà nella serata di giovedì. Nel capoluogo meneghino e in tutta la Lombardia sono a rischio i convogli Trenord, l'azienda che gestisce il servizio ferroviario regionale.

I "servizi regionale, suburbano, aeroportuale e la lunga percorrenza potranno subire variazioni e cancellazioni" dalle "21 di giovedì 19 alle 21 di venerdì 20 ottobre 2023", ha fatto sapere la società. "Saranno in vigore le consuete fasce orarie di garanzia, dalle ore 06:00 alle ore 09:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00, durante le quali viaggeranno i treni compresi nella lista dei servizi minimi garantiti", si legge sul sito ufficiale di Trenord.

Giovedì "viaggeranno i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le ore 21:00 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 22:00". "In mancanza dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti autobus senza fermate intermedie a Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per i soli collegamenti aeroportuali", ha concluso l'azienda di piazzale Cadorna.

A rischio saranno anche i treni Trenitalia - che ha preparato una lista dei convogli garantiti - e di Italo, che sul proprio sito ha pubblicato l'elenco dei treni che saranno effettuati.

Potenziale caos nella giornata di venerdì per metropolitane, autobus e tram, già messe a dura prova lo scorso 9 ottobre da un altro sciopero. "A Milano l’agitazione avrà differenti fasce orarie per il personale di esercizio: in metropolitana sarà possibile dalle 18 al termine del servizio, in superficie sarà possibile dalle 8,45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio", ha chiarito Atm.

Quindi le metro saranno regolarmente in funzione fino alle 18, quando poi scatterà lo sciopero, mentre autobus e tram saranno garantiti soltanto da inizio servizio alle 8.45 e nella fascia oraria tra le 15 e le 18.