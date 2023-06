Venerdì di sciopero: metro, tram e autobus a rischio

Un altro venerdì di sciopero. E ancora metro, autobus, tram e filobus a rischio. Succede il 16 giugno, giornata per la quale il sindacato Al Cobas ha proclamato una mobilitazione di 24 ore. Ad annunciarlo la stessa Atm, che in una nota ha specificato come i suoi lavoratori potranno incrociare le braccia dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio.

Le motivazioni dello sciopero

I dipendenti di Atm che aderiranno allo sciopero, come specifica l'azienda, protestano "contro la liberalizzazione, privatizzazione e gare d'appalto dei servizi attualmente gestiti dal Gruppo ATM e per la reinternalizzazione dei servizi di Tpl in appalto e/o subappalto; contro il progetto 'Milano Next', per la trasformazione di Atm S.p.A. in Azienda Speciale del Comune di Milano e il conseguente affidamento diretto in house dei servizi, nonché per la loro gratuità; per la riattivazione del distanziamento tra conducenti e utenti con inibizione della porta anteriore per la salita e la discesa dei passeggeri".

E ancora, tra le motivazioni per indire la manifestazione, la lotta per "la pulizia, igienizzazione e sanificazione delle vetture e degli ambienti; per la tutela della sicurezza dei lavoratori più esposti ad atti aggressivi, anche con sistemi di protezione passivi; per la fruizione delle ferie per il personale viaggiante, piani aziendali d'assunzione e trasformazione dei contratti a tempo parziale; per l'aumento di €150 netti per tutti i lavoratori, a recupero degli insufficienti aumenti dei contratti nazionali; per ulteriori tematiche di carattere aziendale attinenti, tra l'altro a indennità ferie, turni particolari e vestiario".

Al centro della contestazione di Al Cobas, infine, l'accordo raggiunto lo scorso aprile tra i sindacati di Cgil, Cisl e Uil e l'azienda di Foro Bonaparte, che secondo il sindacato "porterà al peggioramento degli orari di lavoro, dei riposi e riorganizzazioni generali per interi settori aziendali", oltre che "il dimezzamento del valore del premio di risultato".