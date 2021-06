Sciopero dei mezzi in arrivo: a rischio metro, bus e tram

Sciopero del trasporto pubblico locale in arrivo: quindi metro, bus e tram a rischio. A dare la notizia è la pagina dedicata alle manifestazioni dei lavoratori sul sito del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Sciopero dei mezzi per il 21 giugno

Stando a quanto rivelato, i lavoratori rappresentati dai sindacati Cub trasporti, Cobas lavoro privato e Adl Cobas incroceranno le braccia il prossimo lunedì 21 giugno a livello nazionale. L'intenzione di sciopero è stata comunicata il 30 maggio. I dipendenti delle compagni del Tpl protesteranno per quattro ore, con modalità territoriali diverse per zona.

A Milano il personale Atm potrebbe dunque fermarsi per quattro ore, con disagi ai mezzi di superficie (bus e tram) e alla circolazione della metropolitana. Il condizionale, in questo caso, è sempre d'obbligo perché tutto dipenderà dall'adesione dei lavoratori milanesi. Tra l'altro diverse delle ultime manifestazioni nazionali (non tutte), alcune delle quali legate alle richieste dei vaccini da parte del personale, non hanno poi trovato un seguito locale per via degli accordi di Atm con la Regione Lombardia per la campagna vaccinale.