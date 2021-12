Sciopero dei mezzi Atm, ecco gli orari di metro, bus e tram per il 16 dicembre

Giovedì 16 dicembre sarà il giorno del grande sciopero generale contro la manovra economica del Governo: a Milano sono a rischio anche i mezzi Atm (metro, bus e tram). La Cgil e la Uil hanno indetto uno sciopero generale a livello nazionale di tutti i settori pubblici e privati. Lo sciopero è stato indetto “a sostegno alle proposte sindacali su precarietà, pensioni, fisco, lavoro e per la modifica alla legge di Bilancio”.

Orari dei mezzi Atm per lo sciopero del 16 dicembre

Lo sciopero potrebbe coinvolgere le linee Atm dalle ore 8.45 alle ore 15 e dalle ore 18 a termine del servizio. A comunicarlo in una nota è la stessa Azienda trasporti milanesi. Atm informa anche circa le adesioni agli scioperi recenti del personale Atm: "Nel rispetto delle disposizioni in materia d’informazione al pubblico, le percentuali medie complessive di adesione registrate nel corso delle ultime astensioni proclamate dalle stesse sigle sindacali si possono consultare a questa pagina".

Il servizio dei bus Agi per il 16 dicembre

Per quanto riguarda le linee Agi, potrebbero avere ritardi o essere cancellate le corse delle linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 e Smart Bus in partenza nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 14.:59 e tra le 18 e il termine del servizio. Saranno garantite le corse in partenza dai capolinea dalle 5.30 alle ore 8.29 e dalle ore 15 alle ore 17.59.

La Funicolare Como-Brunate, gestita sempre da Atm, potrebbe avere ripercussioni sul servizio dalle 8.30 alle 16.30 e dalle ore 19.30 al termine del servizio. Atm pubblica anche in questo caso le adesioni agli scioperi recenti del personale della funicolare: "Le percentuali medie complessive di adesione registrate nel corso delle ultime astensioni si trovano sul sito alla pagina 'adesione scioperi'".