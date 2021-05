Sciopero dei mezzi del 12 maggio: a Milano metro, bus e tram regolari

In mezza Italia, mercoledì 12 maggio ci sarà uno sciopero dei mezzi proclamato dal sindacato Usb lavoro privato, come annunciato dal sito dedicato del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Lo stop dei mezzi avrà carattere nazionale ma avverrà secondo modalità diverse in ciascuna delle città coinvolte.

La manifestazione dei lavoratori del trasporto pubblico locale del 12 maggio però non coinvolgerà il personale Atm di Milano. Come confermato dalla stessa Azienda trasporti milanesi, la protesta non riguarderà i loro dipendenti. All'ombra della Madonnina, quindi, i mezzi dovrebbero funzionare regolarmente.

Sciopero del trasporto pubblico locale

Nelle città dove si manifesta invece si prevedono quattro ore di protesta e mezzi a singhiozzo anche se, come sempre, quest'ultimo punto dipenderà dall'adesione dei lavoratori.

Nel mese di maggio - quello ormai ribattezzato come il mese delle "riaperture" - ci saranno complessivamente tre scioperi dei trasporti che riguarderanno anche Milano e i suoi cittadini. Oltre a quello del trasporto pubblico locale, in programma ci sono due scioperi dei treni.