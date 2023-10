Sciopero metro a Milano: chiudono alcune stazioni, la situazione in diretta

Stazioni chiuse e treni fermi. La metro di Milano fa i conti con lo sciopero generale indetto per oggi, venerdì 20 ottobre, dai sindacati Sgb, Adl, Si Cobas e Cub. Dalle 18, ha annunciato Atm, M1 chiude completamente. M2 chiude tra Gobba-Gessate e Gobba-Cologno, e dalle 19 anche la stazione Abbiategrasso. M3 e M4 funzionano regolarmente (per M3, però, vanno considerate possibili maggiori attese). Infine M5 chiude tra San Siro Stadio e Tre Torri. Regolari, ma con possibile servizio ridotto, i mezzi di superficie.

Lo sciopero è stato indetto "per il rinnovo dei contratti con adeguamento al costo della vita, per il divieto all’uso del fondo Pnrr per armamenti, per la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, per la cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi ed energia". E ancora: "Per il blocco delle spese militari, per revocare l’abolizione del reddito di cittadinanza, per il rilancio di un nuovo piano strutturale di edilizia residenziale pubblica, per introdurre il reato di omicidio sul lavoro, in difesa del diritto di sciopero, per una nuova politica energetica che utilizzi le fonti rinnovabili" e "contro le privatizzazioni e il sistema di appalti" e "contro l’autonomia Differenziata e la guerra".

Fino alle 21 di venerdì a rischio anche i convogli di Trenord in tutta la regione.