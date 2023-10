Sciopero dei mezzi a Milano: chiude la metro M2 e parte della M1

Per via dello sciopero nazionale del trasporto pubblico locale, a Milano, dopo le 18, chiude la metro verde (M2) e parte della metro rossa (M1). La linea rossa, nel dettaglio, resta in servizio tra le fermate Lotto e Sesto. Chiudono le altre stazioni della M1. Per quanto riguarda le altre linee - M3, M4 e M5 - non ci sono modifiche e restano aperte integralmente.

L'Azienda dei trasporti milanesi aveva garantito il servizio di metro, bus e tram per tutta la giornata, fino alle 18. Lo sciopero ha coinvolto anche il personale degli autobus Autoguidovie. Le corse delle linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 sono state garantite dalle 5.30 alle 8.29 e dalle 15 alle 17.59.

È in corso anche uno sciopero del personale dei treni Trenord. Qui tutte le informazioni sugli orari e sui convogli garantiti.