Sciopero dei trasporti in programma: a rischio i mezzi Atm (metro, tram e bus)

Non solo i treni - fermi per 24 ore tra il 30 aprile e il primo maggio -, nei prossimi giorni sono a rischio anche i mezzi del trasporto pubblico locale interessati da uno sciopero nazionale in programma per martedì 2 maggio. A Milano saranno in dubbio quindi metro, tram e bus Atm.

Ad annunciarlo, anche se manca il comunicato ufficiale dell'Azienda trasporti milanesi, è il portale del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Stando al loro calendario i mezzi si fermeranno per 4 ore. A organizzare la mobilitazione è il sindacato Faisa-Confail. Il personale addetto al trasporto pubblico locale si fermerà per 4 ore in fasce orarie che potrebbero variare da città in città.

Il successo della protesta dipenderà dall'adesione effettiva dei lavoratori, che si saprà il 2 maggio stesso. Lo stesso giorno Slai-Prol-Cobas organizza uno sciopero generale nazionale di solidarietà del personale dipendente dalle aziende dei settori privati, cooperativo e appalti inerenti al servizio pubblico.