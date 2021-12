Sciopero dei mezzi venerdì 3 dicembre: a rischio metro, bus e treni

Sciopero dei mezzi (metro, bus, tram e treni) in programma per venerdì 3 dicembre. A Milano sono a rischio dunque i mezzi Atm e i treni Trenord che collegano la città con il resto della Lombardia. La manifestazione è stata proclamata da alcuni sindacati, pochi per la verità, per protestare contro le nuove regole del green pass.

Sciopero dei trasporti per il green pass

Lo rende noto Atm con un comunicato: "Venerdì 3 dicembre le Segreterie Nazionali delle organizzazioni sindacali Ugl Autoferro e Ugl Ferrovieri hanno proclamato uno sciopero politico plurisettoriale di 4 ore a livello nazionale del settore mobilità al quale ha aderito, per il settore del trasporto pubblico locale, l’articolazione territoriale di Ugl Autoferro".

"Lo sciopero - si legge nella nota dell'Azienda di trasporto pubblico - è stato indetto contro l'introduzione dell'obbligo del cosiddetto 'green pass' per accedere ai luoghi di lavoro, circostanza che, secondo i promotori, ha comportato l'insorgere di 'reale e tangibile discriminazione' tra lavoratori e nell'organizzazione del lavoro".

Lo sciopero è stato inoltre indetto "per la possibilità - prosegue la richiesta - che i tamponi per la certificazione verde siano elargiti gratuitamente a tutti i lavoratori interessati; perché si sensibilizzino le aziende nella ricerca di convenzioni ad hoc, così che non si pongano in essere ulteriori discriminazioni; per la sicurezza di tutti gli operatori del settore".

Orari sciopero mezzi Atm e linee Agi

Lo sciopero di venerdì 3 dicembre potrebbe interessare le linee Atm di metropolitana, bus e tram tra le 18 e le 22. Ma potranno avere ritardi o essere cancellate anche le corse delle linee Agi 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 e Smart Bus in partenza nella fascia oraria compresa tra le 18 e le 22. Saranno garantite le corse in partenza dai capolinea dall’inizio del servizio alle 18. Maggiori informazioni: sul sito autoguidovie.it

Sciopero dei treni Trenord, gli orari

Lo sciopero dei treni Trenord andrà invece dalle 9:01 alle 17 e, naturalmente a seconda delle adesioni, potrà generare ripercussioni anche sulla circolazione ferroviaria in Lombardia. Anche il servizio regionale, suburbano, la lunga percorrenza ed il servizio aeroportuale potranno subire variazioni e/o cancellazioni.

Le fasce orarie di garanzia per lo sciopero

Le fasce orarie di garanzia non saranno interessate dall’agitazione sindacale e inoltre arriveranno a fine corsa i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le ore 09:01 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 10.

"Nel caso di non effettuazione dei treni del servizio aeroportuale - spiega Trenord - saranno istituiti autobus a Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per i soli collegamenti aeroportuali tra “Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto” (senza fermate intermedie). Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1. Così ome autobus a Stabio e Malpensa Aeroporto per garantire il collegamento aeroportuale S50 “Malpensa Aeroporto – Stabio” (senza fermate intermedie)".

Maggiori dettagli saranno disponibili sul sito Trenord.it o con gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in “real-time” tramite la app aziendale."Essendo ipotizzabili ripercussioni anche a conclusione dello sciopero - scrive la società - vi invitiamo a prestare attenzione sia gli annunci sonori trasmessi nelle stazioni che alle informazioni in scorrimento sui monitor".