Proclamato un altro sciopero generale: metro, treni e attività a rischio

È stato proclamato un altro sciopero generale che metterà a rischio non solo i trasporti (metro, autobus e tram Atm a Milano e treni Trenord in Lombardia) ma tutti servizi, visto che la protesta riguarda i settori pubblici e privati. I sindacati hanno deciso di scioperare per 24 ore venerdì 22 aprile. La manifestazione è confermata dal ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile sul portale incaricato di seguire gli scioperi.

Le sigle sindacali che per il momento hanno aderito alla protesta sono Al Cobas e Usb lavoro privato. Nel dettaglio si comprende che lo sciopero riguarderà l'intera giornata per il settore aereo (da mezzanotte a mezzanotte); così come riguarderà il settore ferroviario, quindi Trenord e Trenitalia (dalle 21 di giovedì 21 alle 21 di venerdì 22); coinvolto anche il trasporto pubblico locale, quindi Atm a Milano (protesta di 24 ore con modalità diverse a seconda della città). Sciopero anche del setto marittimo e di quello autostradale (dalle 22 di giovedì 21 alle 22 di venerdì 22 aprile).

Il sindacato Usb lavoro, in particolare, promuove la manifestazione di tutte le categorie di lavoratrici e lavoratori coinvolti nella raccolta, produzione, logistica, trasporto, distribuzione e commercializzazione delle merci, lanciato lo scorso febbraio da un gruppo di delegate e delegati operai.

Sciopero del 22 aprile, le motivazioni

"Lo sciopero nazionale di tali settori - scrivono - è indetto sulle seguenti motivazioni: per l’aumento di salari e pensioni a tutela di lavoratori e pensionati dalla speculazione e dall'inflazione divenute ancora più aggressive con l’avvio del conflitto in Ucraina. Per l’introduzione del salario minimo di 10 euro, contro il lavoro povero e contro gli appalti che permettono ai padroni di imporre condizioni di moderno schiavismo. Per il ritorno a una politica economica fatta di investimenti pubblici e nazionalizzazione dei servizi strategici a difesa dell’occupazione e del tessuto industriale, contro gli "aiuti di stato" a vantaggio di imprese e speculatori, come nel caso di Acciaierie Italia, Ita e in base a quanto previsto nel Pnrr. Per l’introduzione del reato di omicidio sul lavoro, più controlli, forti penalizzazioni per i padroni che non osservano le norme e più tutele per gli Rsu/Rls che denunciano illeciti e situazioni di pericolo e nocività".