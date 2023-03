Chiusa una linea della metro a Milano: lo sciopero

A causa dello sciopero dell'8 marzo dalle 18 chiude la metropolitana verde (M2). "Tutti i treni in viaggio arrivano al capolinea", ha informato Atm. La linea riapre giovedì mattina. Le linee M1, M3, M4 e M5 restano aperte.

Gli altri mezzi deviati per un corteo nel pomeriggio

Bus, tram e filobus. Una manifestazione in centro potrebbe avere conseguenze sulla circolazione di diverse nostre linee (tra cui 1, 5, 9, 10, 33, 43, 61 e 94). Qui sotto trovate le linee che cambiano il servizio:

Bus 60. In direzione Zara devia da via Plinio/Eustachi a via Pola

Bus 81. In direzione Marelli devia da viale Abruzzi a via Melchiorre Gioia

Questo il percorso del corteo: via Galvani, via Melchiorre Gioia, Bastioni di Porta Nuova, piazza Principessa Clotilde, viale Monte Santo, piazza della Repubblica, via Manin, piazza Cavour, via Manzoni, via Pisoni, via dei Giardini, via Monte di Pietà, via Verdi e piazza della Scala.

Lo sciopero dei trasporti: i treni

I primi a partire con l'agitazione sono stati i lavoratori di Trenord, Trenitalia e Italo, che sono in sciopero dalle 21 di martedì sera. "Il sindacato Adl Cobas ha indetto uno sciopero nazionale di tutte le categorie pubbliche e private dalle ore 21 di martedì 7 alle ore 21 di mercoledì 8 marzo 2023, in concomitanza con uno sciopero proclamato da parte di Cub Trasporti dalle ore 00:00 alle ore 21 del giorno 8 marzo 2023", ha segnalato in una nota la società che gestisce i convogli regionali.

"Pertanto, i servizi regionale, suburbano, aeroportuale e la lunga percorrenza potranno subire variazioni e cancellazioni". Martedì sera hanno viaggiato i treni con "artenza prevista da orario ufficiale entro le ore 21 e arrivo nella destinazione finale entro le ore 22". Mercoledì, invece, viaggiano i treni "presenti nella lista dei treni garantiti che abbiano orario di partenza dalla stazione di origine corsa dopo le ore 6 e arrivo a destinazione entro le ore 9; nella fascia pomeridiana il servizio riprenderà regolarmente con i treni che abbiano la partenza prevista dopo le ore 18".



"In mancanza dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie a Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per i soli collegamenti aeroportuali tra 'Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto', a Stabio e Malpensa Aeroporto per garantire il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto - Stabio", ha concluso Trenord.

"Non sono previste modifiche alla circolazione dei treni Frecce e Intercity", ha garantito Trenitalia. Italo ha invece pubblicato una lista di tutti i convogli che saranno garantiti durante l'agitazione dei lavoratori.