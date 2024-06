Sciopero a Milano, gli aggiornamenti in diretta: metrò, va solo una linea

Mercoledì 26 giugno, l'annunciato giorno dello sciopero del personale Atm a Milano, è arrivato. Per 24 ore i dipendenti rappresentati dalla sigla sindacale Al Cobas incroceranno le braccia per fare sentire la loro voce all'azienda. A rischio il servizio di metro, tram e bus. L'ultima volta - il 31 maggio - l'adesione era stata alta abbastanza da comportare la chiusura della maggior parte delle linee della metropolitana.

L'orario dello sciopero dei mezzi Atm e i disagi in diretta

L'agitazione, ha comunicato Atm in una nota, potrebbe avere conseguenze sulle linee dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio. Una protesta largamente anticipata sul calendario del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti dedicato agli scioperi e sul sito di Atm.

Alle 18 Atm ha comunicato la chiusura di tutte le metropolitane tranne M4 (blu), che resta in servizio. Nella fascia mattutina, invece, erano state chiuse la M2 (verde) e la M5 (lilla).

Sciopero: dopo le 8:45 chiudono M2 e M5 (i treni in viaggio arrivano a destinazione). Le due linee riaprono dopo le 15. Le altre metropolitane sono aperte. Considerate maggiori attese alle fermate di bus, tram e filobus. Aggiornamenti sulla app: https://t.co/5gZjimhtXn. — Azienda Trasporti Milanesi (@atm_informa) June 26, 2024

Aggiornamento sciopero: stanno tornando in servizio M2 e M5. Considerate possibili attese agli ingressi delle stazioni e ai tornelli: riapriremo le stazioni con l’arrivo dei primi treni. Tornano in normale servizio tram, bus e filobus. Prossimo aggiornamento, entro le 18. pic.twitter.com/t4RgKRfYGM — Azienda Trasporti Milanesi (@atm_informa) June 26, 2024

I lavoratori di Atm vogliono stipendi più alti

"Le nostre richieste non sono affatto velleitarie, ma - hanno spiegato gli organizzatori a MilanoToday - il 'minimo sindacale' per una giustizia sociale: 150 euro netti d'aumento mensili (+ 350 euro a livello nazionale) solo per i livelli produttivi e senza dare nulla in cambio". E ancora: "Diritto al godimento delle ferie; la fine dei privilegi, dei premi ad personam, delle una tantum, delle discriminazioni e dei salari d'ingresso da fame. Siamo contro gli accordi pirata di confederali e autonomi che peggiorano le condizioni di lavoro; l'aumento dei carichi e dell'orario di lavoro; lo scippo dei riposi domenicali e della cerniera pasti", sostengono.