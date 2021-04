Il sindacato che "sosterrà" lo sciopero ma senza fermare i mezzi Atm a Milano

Orsa non ferma i mezzi anche "in considerazione degli ultimi scioperi che hanno gravato sui cittadini"

Sì all'idea dello sciopero. Ma no allo sciopero "pratico". Venerdì 23 aprile, giorno in cui i treni Trenord si fermeranno per un'agitazione generale indetta dal sindacato Orsa, i mezzi Atm a Milano circoleranno regolarmente.

La decisione è della segreteria provinciale meneghina, che ha comunque sottolineato di condividere le ragioni della protesta, che punta a ottenere l'immediata vaccinazione del personale che lavora sui mezzi pubblici.

"Fin dall'inizio della pandemia, i lavoratori dei trasporti affrontano l'emergenza sanitaria in maniera encomiabile. Il 10 marzo 2021 il ministero della salute ha aggiornato il documento di vaccinazione anti sars-cov2 e i lavoratori dei trasporti sono stati esclusi dalle categorie con priorità di vaccinazione", hanno sottolineato da Orsa. "Considerato il pericolo costante di contagio che questi lavoratori sopportano da oltre un anno, riteniamo che la decisione di escluderli dalla vaccinazione sia un atto compromettente la loro salute oltre che un'offesa", hanno rimarcato dal sindacato.

"Il gruppo Atm spa ha aderito al progetto di estensione della campagna vaccinale anti covid 19 così come previsto nell'accordo ministeriale per le vaccinazioni dei lavoratori delle aziende produttive lombarde ma attende ora la disponibilità dei vaccini. I lavoratori - hanno ribadito dalla sigla meneghina - non sono essenziali solo quando fa comodo".

"Detto tutto ciò, la segreteria provinciale Orsa trasporti Milano, in considerazione anche degli ultimi scioperi che hanno gravato sui cittadini milanesi, non aderirà allo sciopero di 4 ore previsto nella giornata del 23 aprile, ma sosterrà la protesta facendo indossare un'apposita fascetta dimostrativa durante la giornata del 23 aprile che permetterà ai lavoratori di dare voce al loro disagio, e alla paura - più che legittima - di essere oggetto e veicolo di contagio", hanno concluso dal sindacato.