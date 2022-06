Proclamato uno sciopero dei mezzi a Milano: metro, tram e bus potrebbero fermarsi

Altro sciopero dei mezzi a Milano. Metropolitane e mezzi di superficie della città potrebbero fermarsi nella tarda mattinata di lunedì 27 giugno (e più precisamente tra le 11 e le 13) a causa di una agitazione indetta nella giornata di sabato dai maggiori del settore del trasporto pubblico.

L'agitazione è stata decisa dopo un'aggressione ai danni di un agente di stazione di San Donato (linea M3 "gialla") che è stato preso a calci e pugni da un gruppetto di ragazzini nella serata di venerdì 24 giugno. Il dipendente di Atm, come riportato nella nota dei sindacati, stava chiudendo la scala mobile esterna della stazione quando è stato raggiunto e circondato da un gruppetto di 4 giovani che lo hanno picchiato per poi salire sull'ultimo treno e scappare verso il centro. L'uomo, soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale di San Donato, ha riportato una prognosi di 10 giorni. Sul caso stanno indagando gli agenti della questura di Milano.

I sindacati denunciano da tempo l'aumento di aggressioni "nei confronti del personale front-line del gruppo Atm". Per spingere l'azienda ad intervenire sul tema è stata proclamata un'agitazione, siglata da Cgil, Cisl, Uil, Orsa e Ugl. Lo sciopero potrebbe paralizzare tutti i servizi di Atm.