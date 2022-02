Sciopero dei mezzi di oggi, venerdì 4 febbraio: la situazione in diretta

È il giorno dello sciopero dei mezzi. Oggi, 4 febbraio, è il venerdì nero per Milano, chiamata a fare i conti con un'agitazione nazionale dei lavoratori del trasporto pubblico; sciopero proclamato in tutta Italia dalla sigla sindacale Usb lavoro privato.

Lo sciopero è entrato nel vivo alle 8:45 (e terminerà alle 12:45). Atm, attraverso una nota, ha fatto sapere che l'agitazione non si concretizzerà in nessun disservizio. "Il nostro servizio continua per tutta la giornata su tutte le linee metropolitane e di superficie", hanno spiegato dall'azienda di trasporto pubblico.

Il motivo dello sciopero

Lo sciopero, hanno spiegato da Usb lavoro privato, è stato indetto "per la non volontà, da parte del governo, di programmare un serio e credibile piano economico di investimento mirato al superamento della criticità strutturale dei servizi pubblici essenziali del paese quali, trasporti, scuola e sanità, criticità già di per sé evidenti nella fase prepandemica" e "per interrompere l’ossessionante e vizioso criterio che vede bruciare fior di soldi pubblici attraverso appalti e subappalti ad aziende che offrono servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato garantendo loro profumati profitti".