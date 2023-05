Sciopero mezzi a Milano: metro, bus e tram potrebbero fermarsi

Metro, tram e bus di Milano potrebbero fermarsi martedì 2 maggio e trasformare il rientro dal ponte della festa dei lavoratori in una giornata nera (almeno sul fronte dei trasporti). È stato infatti indetto uno sciopero che riguarda i lavoratori del trasporto pubblico locale. L'agitazione, preannunciata sul sito del ministero dei trasporti, è stata confermata dalla stessa Atm.

Lo sciopero (nazionale) è stato proclamato dal sindacato Confail Faisa per rivendicare (si legge in una nota) "la mancanza nel Ccnl di contenuti essenziali per la categoria soprattutto in relazione all'aumento del costo della vita in atto, la sicurezza sul lavoro, l'orario e l'organizzazione del lavoro e tutte quelle tematiche che richiedono urgente e necessaria attenzione". L'impatto orario sarà di quattro ore, dalle 8.45 alle 12.45.

Tutti i mezzi che si fermeranno

Per il momento non è chiaro quali e quanti mezzi rimarranno fermi a causa dello sciopero, i disagi effettivi si conosceranno soltanto il giorno stesso. Tutto dipenderà dall'adesione effettiva dei lavoratori (a questo indirizzo possono essere consultate le percentuali di adesione agli scioperi recenti).

Tra le 21 del 30 aprile e le 21 del 1° maggio, invece, è stato effettuato uno sciopero del personale ferroviario che ha riguardato, tra l'altro, Trenord e Trenitalia.