Perché il personale Atm a Milano non può partecipare allo sciopero?

Venerdì 17 novembre 2023 ci sarà lo sciopero generale del settore pubblico e privato con l'esclusione dei trasporti del settore aereo. Una protesta a livello nazionale proclamata dalle sigle sindacali Cgil e Uil, che ha innescato un'aspra polemica con il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti. Un tira e molla che per il momento lascia ancora aperta la porta alla precettazione dei lavoratori intenzionati a scioperare.

A rischio per l'intera giornata ci saranno dunque i trasporti di ogni tipo: treni, autostrade, settore marittimo, e mezzi locali (metro, tram e bus). A Milano, però, il trasporto pubblico locale (tpl) non si fermerà. I lavoratori del gruppo Atm infatti non potranno scioperare perché una settimana prima, venerdì 10, alcuni di loro, rappresentati dai sindacati Al Cobas, avevano aderito a un'altra agitazione di settore.

La Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali prevede, infatti, che tra "l'effettuazione di due azioni di sciopero nel settore, indipendentemente dal soggetto sindacale proclamante, incidenti sul medesimo bacino di utenza, deve in ogni caso intercorrere un intervallo di almeno 20 giorni, a prescindere dalle motivazioni e dal livello sindacale che ha proclamato lo sciopero".

La stessa società dei trasporti milanesi ha ritenuto necessario sottolineare che venerdì 17 lo sciopero non riguarda i servizi Atm: "Tutte le linee metropolitane e di superficie funzioneranno regolarmente". In compenso sul calendario degli scioperi del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è già in calendario una nuova possibile agitazione del personale Atm. Usb lavoro privato, Cub trasporti, Sgb, Cobas lavoro privato, Adl Cobas, Al Cobas hanno proclamato una protesta di 24 ore, a rischio ci saranno metro, bus e tram di Milano.