Dal salario minimo a 10 euro alla sicurezza: perché (e quando) scioperano i lavoratori di Atm

Braccia incrociate. Mercoledì prossimo, il 24 gennaio, a Milano e nel resto d'Italia va in scena la protesta dei lavoratori del settore del trasporto pubblico locale. Sotto la Madonnina saranno a rischio per 24 ore metropolitane, autobus e tram di Atm, con la circolazione dei mezzi che rischia di andare completamente nel caos.

A spiegare le ragioni dell'agitazione è stata Usb, che ha proclamato lo sciopero insieme alla sigla Al Cobas. "È mobilitazione nazionale della categoria con uno sciopero di 24 ore su temi che vanno dalla "sicurezza dei lavoratori e del servizio" all'introduzione del "reato di omicidio sul lavoro", passando per la "necessità - rivendicata dai sindacati - di modificare l'ossessionante e vizioso criterio che, inneggiando al risparmio, vede bruciare fior di soldi pubblici attraverso appalti e subappalti ad aziende che offrono servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato, garantendo ad esse profumati profitti".

E ancora, in un periodo in cui più volte le agitazioni sono state "stoppate" dal ministro dei trasporti, Matteo Salvini, i lavoratori si battono per il "libero esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e per "una legge sulla rappresentanza che superi il monopolio costruito sulle complicità tra le organizzazioni sindacali maggiori e le associazioni datoriali di categoria".

Per questo Usb chiede un rinnovo contrattuale che preveda "parificazione dei trattamenti, nuovo inquadramento, salario minimo di 10 euro l'ora, sicurezza sul luogo di lavoro, più tutele della maternità e paternità e alla condizione femminile", oltre che "aumenti salariali dignitosi, migliori condizioni di lavoro, blocco delle privatizzazioni" e interventi per la "tutela della salute e sicurezza".